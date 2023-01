Obreros de sales del Istmo anuncian nueva manifestación; superintendente los amenazó

Trabajadores de Sales del Istmo anuncian una segunda manifestación afuera del complejo, para exigir el pago de su salario y finiquito tras ser despedidos, algunos de ellos llevan más de un mes dando vueltas, mientras que a otros ya les efectuaron la transferencia.

Más de setenta obreros quienes ante el temor de sufrir represalias o no obtener contratos, declararon de forma anónima, son varias las compañías que le están trabajando a los Chinos, entre ellas están Conip S. A. de C. V, CAVES y PLUS Star, algunas de ellas tuvieron contratiempos de pagos en salario.

La empresa Sales del Istmo o Cydsa, se encuentra ubicada en la zona industrial de Coatzacoalcos, a escasos metros del puente desnivel que se encuentra a escasos metros de la Glorieta del complejo Pajaritos.

"El martes por la mañana un grupo de compañeros realizó una manifestación, llegaron a un acuerdo de pago, pero a muchos de ellos no les han efectuado el deposito; por el incumplimiento se unirán a nuestra exigencia que por derecho corresponde".

Añadiendo, no es la primera inconformidad que hay en contra de las empresas subcontratistas que laboran para los Chinos, desconocemos cuales son los tratos que hicieron, porque a varios compañeros no se les otorgo herramienta de trabajo y ellos tuvieron que comprar las propias.

"Hay incumplimiento de las obligaciones como patrones, si liquidan que paguen el finiquito, salario y prestaciones de ley que corresponden a todos los obreros y más cuando se encuentran laborando en zonas de riesgo", concluyeron los inconformes.

Cabe mencionar que a los inconformes mencionaron que minutos después de haber sostenido una plática con los representantes de las compañías, un superintendente de relaciones Industriales, los amenazó que utilizará la fuerza pública.