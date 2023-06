Sorprenden a alumnas de secundaria con bebidas alcohólicas en Nanchital

En la escuela secundaria Técnica 118 de Nanchital, aplicaron el operativo mochila después de sorprender a un grupo de alumnas del primer grado ingiriendo bebidas embriagantes dentro del plantel, varios padres de familia se encuentran molestos por la forma en la que trataron a los adolescentes al momento de la revisión.

Al darse a conocer la situación que vivieron algunas alumnas de la escuela secundaria, padres de familia

"No estoy en desacuerdo que se apliquen protocolos de seguridad", el operativo mochila es una alternativa, que garantiza que están en un espacio seguro, si se aplica adecuadamente y no vulneran los derechos de mis hijos o sus compañeros está aprobado por los tutores; la inconformidad de varias madres se derivó porque un intendente uso palabras altisonantes con varios grupos de tercero, aun sabiendo que no eran los responsables", mencionó un padre de familia.

Agregando, Si hubo una falta grave y no se debe pasar por alto lo que las alumnas hicieron, se deben de investigar como las o los estudiantes pasaron las botellas de alcohol, si a estas alturas la Secretaria de Educación Pública está insistiendo en la plática de prevención de adicciones; no se puede tomar a la ligera este problema que afecta a los estudiantes.

Estuvo bien que llamaran a los padres de las estudiantes y estén enterados de la situación que afecta a la institución educativa, si en algún momento ellos tienen una hora libre, no pueden estar fumando o tomando, es un plantel educativo, van a estudiar no aprender vicios.

SUPERVISOR DE ESCUELAS SECUNDARIAS ATIENDE EL CASO

Durante la tarde del jueves, arribo a la institución pública el supervisor de las escuelas técnicas de la zona sur, Alejandro Fuentes González, para tomar cartas en el asunto, conocer los detalles como se dieron los hechos e involucrar a los docentes en mejorar la atención en los estudiantes.

y evitar que estas faltas de parte de los alumnos, incrementen y afecte a la comunidad estudiantil.

"Serán los padres de familia quienes se encarguen de acordar de qué manera se puede intervenir en esta situación, si ellos a través de una consultan aprueban los operativos mochilas se aplicaran por el bien de todos los alumnos, este caso no se toma a la ligera y se está atendiendo", concluyó, el supervisor de la escuelas secundarias técnicas 118.