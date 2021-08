solventadas,_observaciones_del_orfis_al_gobierno_de_orizaba_en_cuenta_2019

El edil recalcó que todas las observaciones ya fueron cubiertas, por lo que todo está debidamente comprobado y no hay un solo peso que se pueda catalogar como desvío de recursos.

"No hay un solo peso de los 18 millones en donde no se haya reportado en la solventación, de los cuatro millones que se alegan que no se ejercieron ahí están en las cajas en los bancos, y las obras que también se observaron se ejecutaron y ahí están, todo se solventó".

El regidor subrayó que cuentan con las carpetas listas, porque ya las presentaron en su momento al Orfis y en cuanto sean llamados nuevamente habrán de entregarlas.

"Un dato curioso, lo que se le observa a Orizaba es el 0.02 por ciento de nuestro presupuesto; nosotros tenemos un presupuesto de cerca de 800 millones de pesos cuando hablamos del presupuesto anual".

Puntualizó que hay un rubro de cuatro millones de pesos que dejó la administración anterior de obras que ya no se pudieron realizar porque no les daba tiempo, y el dinero sigue intacto y listo para poder realizar más obras en beneficio de la ciudad.

Gómez García pidió a los ciudadanos a que estén tranquilos porque quienes han estado en las administraciones de los últimos años han aplicado los recursos de manera correcta y se refleja en la ciudad.

Por su parte, el alcalde Igor Rojí López señaló que este tipo de observaciones se dieron debido a que durante la pandemia algunas dependencias gubernamentales no trabajaron.

"En algunas obras se mandó a pedir la autorización de la dependencia pero por pandemia no contestó nunca y nosotros teníamos que seguir avanzando en la obra; avanzamos en la obra para ver cuándo nos contestaba esta dependencia y ahora el Orfis nos dice que hay daño patrimonial, estos señalamientos pronto se habrán de aclarar", concluyó.