Solo 3 casos de COVID-19 entre operadores de tráiler: ANTAC

El presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), David Estévez Gamboa, manifestó que aunque los traileros forzosamente ingresan a lugares en donde no se llevan al pie de la letra los filtros sanitarios, al momento solo registran tres casos positivos de COVID-19 en operadores.

"En Guadalajara existe un gran foco al contagio, en esos lugares no hay el cuidado necesario, no hay la higiene, los baños sucios en las centrales de abasto, en la Ciudad de México y Guadalajara yo no veo ningún control sanitario y queremos pensar que es responsabilidad de cada gobernador.

"Milagrosamente no hemos escuchado de tantos casos como en otros sectores por COVID-19, solo tenemos conocimiento de tres casos de infectados en un mes".

Lamentó que en lugares como Sonora hayan casos en oficiales de la Guardia Nacional por la falta de medidas de higiene; "hemos visto infectados en un retén en el estado de Sonora donde algunos militares dieron positivo, fue muy nombrado, muy sonado ese caso".

Mencionó que afortunadamente el sector transporte no se ha visto golpeado con contagios y no se han disparado hasta el momento, por lo que continuarán trabajando en sus medidas de prevención ya que son clave importante en el movimiento del país.

Un robo cada cinco minutos

En otros temas, Estévez Gamboa dijo que la ANTAC registra un robo de un tráiler con mercancía cada cinco minutos en todo el país, por lo que los robos en la semana o al día son bastantes.

"A nivel nacional tenemos, más o menos, cada cinco minutos se roban una unidad en equis parte del país".

Afirmó que el robo a de mercancías cada día se torna más violento, pues también registran hasta 25 homicidios en tan solo diez días.

"Ahorita se están robando todo, hasta los carros que no van cargados se los están robando, es algo muy grave a nivel nacional. Por ejemplo hace un mes, en diez días en lo que es en Guanajuato y Querétaro hubo 25 homicidios de compañeros, entre Querétaro y San Luis Potosí fueron cinco y los otros 20 en Guanajuato principalmente en el tramo de Paseo Alto Villagrán, Irapuato, y toda esa zona.

"Fueron muchos compañeros que perdieron la vida en manos del crimen organizado".

Lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya prometido vigilancia en las carreteras y a la fecha no haya nada.

"Nos prometieron una Guardia Nacional con más de 150 mil elementos y es la fecha en que no se observan. Yo creo hubieran fortalecido a los policías federales que ya conocen la problemática y las policías estatales se hubieran fortalecido con más elementos, más equipo, porque inclusive las municipales, aunque no pueden o no deben entrar en comisiones federales yo creo que esas dependencias; ahorita prácticamente la Guardia Nacional hay mucho elemento nuevo que no tienen la experiencia en el campo ni el conocimiento para poder atacar".

Por lo que espera que en poco tiempo se vayan viendo los resultados y verdaderamente se cuide al transportista en las carreteras, ya que son los que mueven al país completo.

"En comparación con el ferrocarril, éste mueve un 15 o 20 por ciento, nosotros el transporte de carga mueve el 85, 82 u 84 por ciento de la producción, a pesar de que precisamente en el 2019 nada más aportaban el PIB Nacional 3.4 por ciento, en comparación con el 2018 que se aportó 4.8 por ciento".

Lamentó que la caída haya sido muy fuerte por el cambio de gobierno principalmente, así como por otros factores.