Soconusco sede del intercambio sociocultural y deportivo 2023

Al tiempo de reconocer la alternativa educativa que llevan a cabo las Misiones Culturales, el alcalde Cuauhtémoc Baruch Custodio, recibió a las misiones culturales 212, 186 y 75 de la zona sur, pertenecientes a los municipios de Texistepec, Zaragoza y Soconusco.

Con un colorido y cultural desfile por el Boulevard Hidalgo, alumnos invitados del municipio de Hueyapan de Ocampo portaron trajes vistosos de danzas prehispánicas, en el contingente estuvo arropado por el Maestro Tirso Bautista Cárdenas del Departamento de Misiones Culturales de la Ciudad de Xalapa, Maestro Máximo Hernández Islas Supervisor Escolar de la Zona Sur de Misiones Culturales, Esteban Iglesias Cruz, jefe de la Misión Cultural número 75 Soconusco.

El presidente municipal, acompañado de la presidenta del DIF, Alma Leticia Borquez de Baruch, envió un mensaje de admiración y aliento para cada alumno que estudia en esta alternativa educativa y que hoy en este intercambio mostraron que las Misiones Culturales siembran conocimientos y cosechan grandes resultados.

Exposiciones de trabajos

La plancha del parque central hubo exposición de trabajos de todas las áreas que conforman las misiones como cocina tradicional, repostería, medicina, carpintería, albañilería, radiotécnico, computación, conservación de alimentos, ganadería, estudios de nivel básico entre otros, de igual forma se realizaron encuentros deportivos.

En el evento estuvieron presentes la Síndico C. Fátima de la Luz Nolasco Hidalgo, Regidor C. Joel Leaños Fernández, Síndico de Texistepec C. Margarita Sánchez Castillo, Maestra Selene Margarita Pérez Gómez de Misión Cultural 186 de Texistepec, Maestro Victor Hugo Vidal de la Misión 212 de Zaragoza, Cordinadora del TEBAEV Soconusco Marcelina Severo Mártires, Directora de la Primaria Julio López Domínguez Flor Teresa Herrera Meza, Lic. Deniesse Mariel Casa Maza.