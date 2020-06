Síndico de Rafael Delgado reprocha desdén de diputados locales

El síndico de Rafael Delgado, Julián Cotlami Cocotle, tronó en contra de los diputados locales de esta zona, ya que señaló que ayudan a sus regidores a denunciar irregularidades de alcaldes que son de otra filiación política, pero cuando se trata de los propios, no hay nada.





Luego de que ediles del Morena en Ixtaczoquitlán señalaran anomalías en las convocatorias de sesiones de Cabildo en ese municipio, el síndico recordó que lo mismo ocurre en Rafael Delgado y eso es algo que ha denunciado en repetidas ocasiones sin que tenga eco en ningún legislador local al ser la alcaldesa Isidora Antonio Ramos de su mismo partido.





"Yo a Naum (sic), a Cristina, les he dado a conocer que desde 2019 no me citan a Cabildos, no han tomado en cuenta mi petición, se hacen los occisos, hasta ahora no tengo respuesta de estos amigos", señaló Cotlami Cocotle en un comentario en la red social del regidor zoquiteco.





Criticó el que esos diputados se quieran hacer ver como vigilantes de que se cumpla la ley orgánica, pues a pesar de las anomalías que él ha denunciado en Rafael Delgado, nunca han emitido un comentario y seguramente ni siquiera han investigado.





Cabe recordar que el síndico ha denunciado en repetidas ocasiones las irregularidades que hay en el ayuntamiento y que le afectan de manera directa, pues por ejemplo nunca se le convoca a sesiones de Cabildo, además de que por órdenes de la alcaldesa le han clausurado su oficina, por lo que incluso ha presentado denuncia.





De igual forma, ni a él ni a su auxiliar reciben su salario desde enero del año pasado, y a pesar de que hay una orden de un juez para que el ayuntamiento le pague, cada vez que se presentan a tesorería les dicen que no está su cheque y que pasen a ver a la alcaldesa.

Esas denuncias del síndico nunca han recibido respuesta por parte del Congreso local ni de ningún diputado.