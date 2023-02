Sin planes en Sayula para sustituir a Abimael N, regidor detenido

El ayuntamiento no ha solicitado la sustitución del regidor Abimael N, detenido desde el 17 de enero del 2023 en el penal de Pacho Viejo, vinculado por los delitos de equidad de género y amenazas en agravio de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, José Manuel y Fabio Adan Muñoz Murrieta.

La regidora Alicia María García Cruz, única edil localizada este lunes en el palacio municipal, negó dar la entrevista al respecto pero explicó al reportero que, ese proceso legal se debe iniciar una vez que se cumplan los 60 días de ausencia del miembro del cabildo.

Abimael Merino de los Santos no se presenta al Ayuntamiento desde el 17 de enero en que fue detenido en la ciudad de Xalapa, por elementos de la Policía ministerial del Estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.

El regidor segundo está acusado de tres delitos que se inician por querella, pero le ha sido impuesto por parte del juez de control, un auto de prisión preventiva oficiosa bajo el argumento, según su defensa, de existir un riesgo de fuga.

Al preguntar de igual forma, a María de los Ángeles García Salomón, secretaria del Ayuntamiento, si se ha convocado a sesión de cabildo para que el Ayuntamiento llame a la suplente de Abimael Merino, ésta dijo es un tema que solo puede dar a conocer la presidenta municipal, Lorena Sánchez Vargas.

El ayuntamiento de Sayula de Alemán la conforman seis miembros, siendo la presidenta municipal, el sindico Bartolo Grajales Lagunes y cuatro regidores, Alicia María García Cruz, Abimael N, Zoila García Wandestrand y Juan Manuel Symor Gómez.

Ante la ausencia de Abimael , solo votan cinco de esos seis ediles.

Pide regidora suplente ser llamada a tomar cargo

Ariana Acevedo Morales, ex titular del Instituto municipal de la mujer sayuleña y ex secretaria particular de la presidenta municipal Lorena Sánchez Vargas, es la suplente de Abimael Merino de los Santos.

Mediante un escrito enviado al Congreso del Estado, pidió sea llamada a asumir la representación en el municipio de Sayula de Alemán.

En su escrito, la funcionaria municipal informa que el regidor propietario, Abimael Merino de los Santos, está detenido en el penal de Pacho Viejo, por un auto que le dictó prisión preventiva dentro del proceso penal 26/2023.

Por lo que solicitó la suspensión de los derechos de Abimael, la notificación al Ayuntamiento para que se le tome protesta y asuma el cargo.

Esta ultima, durante los días de conflicto interno, hizo diversas acusaciones contra la primera edil, entre ellas, el de ser obligada a vestirse sensualmente para agradar a visitantes, según consta en medios informativos que difundieron el hecho el año pasado.

De igual forma, fue parte del grupo de trabajadores municipales de confianza que estuvo demandando el pago de los salarios que le quedaron a deber durante dos meses y el aguinaldo del año 2022.