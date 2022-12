Sin becas Benito Juárez, alumnos de la Oficial Diurna en Orizaba

Decenas de alumnos de primer ingreso de la Escuela Oficial Diurna no han recibido el apoyo correspondiente a las Becas Benito Juárez debido a una falta de comunicación entre el personal de la institución educativa y de la Secretaría de Bienestar en Orizaba.

¿Qué sabemos?

"Desde el lunes 28 de noviembre nos están asignando las citas para que viéramos lo de nuestras becas, pero quienes fuimos el 2 de diciembre no nos atendió el personal de Bienestar, porque nos dijeron que el director no había asignado a nadie para esa fecha", explicó uno de los menores de edad.

El afectado comentó que ese mismo día había nueve alumnos que debían acudir a las 09:00 horas, pero a las 13:00 horas acudiría otro grupo y para las 16:00 horas también.

Comentó que a algunos de sus compañeros sí les llegó su beca, pero a muchos no y actualmente no saben qué hacer, pues unos estudiantes buscaron al director y no les quiso dar la cara.

Señaló que tan sólo en el salón al que acude fueron 18 alumnos los afectados y posiblemente en los demás salones de primer ingreso les pasó lo mismo.

Mencionó que en Bienestar les dijeron que por órdenes de la Coordinación Nacional ya no serían atendidos en diciembre, sino hasta el mes de enero y para ello tendrían que agendar una cita a través de la página de Bienestar; sin embargo, es difícil hacerlo porque el sistema se satura.

Cabe comentar que un exalumno de esa institución señaló que él ya no recibió la última beca porque le dijeron que por un error había sido cancelada su tarjeta y que debía, pero a pesar de que intentó hacerlo diariamente e incluso en las madrugadas, nunca pudo hacerlo y terminó perdiendo ese último apoyo.