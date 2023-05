Sin avances, rehabilitación de camino en Río Blanco; lluvias lo vuelven intransitable

Debido a que la temporada de lluvias está muy cercana, vecinos de la unidad habitacional Las Haciendas en Río Blanco expresaron su preocupación de que los trabajos de que realiza el ayuntamiento sobre la calle Úrsulo Galván no se concluyan a tiempo, ya que es el único acceso y salida para esa zona.

Mencionaron que hay una ruta alterna que ni siquiera está pavimentada, y que con las precipitaciones se hace totalmente intransitable, pues se llena de lodo y barro.

Comentaron que el ayuntamiento aseguró que se rehabilitaría la Úrsulo Galván y que los trabajos durarían "unos tres meses", pero ya están próximas las lluvias y no hay nada aún.

"Ya estamos a finales de mayo y la calle no hay nada aún, no están haciendo nada. Llegan algunos trabajadores, pero son pocos y así no van a avanzar nunca", expresaron.

Los vecinos explicaron que en sus redes sociales las autoridades publicaron que ya se está trabajando en la preparación de la calle; ellos no ven que se haga nada, mucho menos que se tenga un avance.

En sus redes sociales, el ayuntamiento afirmó que se avanza en la rehabilitación de esa calle y actualmente se encuentran en la preparación de la terracería, pero en 15 días se hará la primera etapa del colado.

Asimismo, indicó que una vez que se inicie con la obra, el paso se cerrará totalmente a la circulación, que es lo que preocupa a los vecinos, pues una vez que se cierre sólo quedará la otra ruta, que al momento con las lluvias que hay ya cuesta mucho trabajo circular.

Cabe recordar que son alrededor de 800 familias las que viven en la unidad habitacional de Las Haciendas.