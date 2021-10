El alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo aseguró que el cabildo no ha tomado la decisión sobre la solicitud de ampliación de prórroga de concesión de los parquímetros que solicitó la empresa Sistemas de Monitoreo ( SM Vial ) para explotar la vía pública , por lo menos, otros 10 años más.

Sin embargo, el servidor público indicó que continúan con los diálogos y las observaciones como el caos de la modernización de los dispositivos electrónicos que actualmente funcionan y aquellos que estén descompuestos en el centro de la ciudad.

En entrevista, Velázquez Vallejo indicó que la concesionaria sólo a modernizado uno de los casi 200 aparatos que fueron instalados, hace 13 años, en la zona céntrica, y las inmediaciones del parque Benito Juárez y el domo de la plaza cívica 18 de Marzo.

"Hasta ahorita no hemos tomado una decisión. Los acuerdos deben estar sustentados, y en este momento no tenemos el sustento, no tenemos el convenio que se pretende aplicar, hay que modificar el convenio porque se van a, supuestamente, modernizar los aparatos", respondió el presidente municipal al ser cuestionado sobre la solicitud de ampliación de contrato que hizo SM Vial.

A título personal, Francisco Javier indicó que no está a favor de ampliar la concesión, aunque también dijo que habrá democracia y respetará la decisión que tome la mayoría de los integrantes del cabildo de Poza Rica.

La empresa SM Vial ha explotado la vía pública durante los últimos 13 años, y en septiembre del 2023, vencerá la concesión otorgada por el ayuntamiento, bajo el convenio de que, por cada peso que ingrese, 32 centavos le corresponde a las arcas municipales, y el resto, los 68 centavos llegan a manos de la concesionaria.