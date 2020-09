Sin agua por más de 5 días dos colonias de Nanchital

La falta de agua potable por más de 5 días, mantiene molestos a los vecinos de la colonia San Agustín y Tepeyac, por lo que se organizan para realizar una manifestación pacífica para exigir restablezcan el servicio de agua en los sectores mencionados.

A través de las redes sociales los usuarios de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) de Nanchital, piden al titular de la dependencia Mario Rivera resuelva el problema que se está registrando en las dos colonias de la ciudad donde resultan afectados más de trescientos clientes, derivado al desabasto del vital líquido.

"No podemos estar sin agua durante la contingencia, las personas que tenemos un enfermo en la casa es desgastantes estar acarreando agua de otros hogares donde existen pozos, además que los recibos están llegando puntual y no hay servicio, son 5 días sin agua y no hemos visto al personal de la CAEV realizando maniobras", comentaron algunas amas de casa de la colonia San Agustín.

Por otra parte, habitantes de la colonia Tepeyac, manifestaron que en los últimos dos días el agua potable no les llega a sus hogares, y no están dispuestos a seguir en sus hogares sin el vital líquido, lo que a ellos les beneficio fue la fuerte lluvia que cayó la noche del jueves y pudieron almacenar agua para el baño y limpieza de la casa.