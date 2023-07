Sin agua por más de 2 meses, más de 100 familias en Orizaba; bloquean calle (+Video)

Para que sean abastecidos del agua potable a través del servicio de pipas, deben meter un oficio al ayuntamiento y únicamente llega al domicilio solicitante





Debido a que carecen de agua potable desde hace más de 2 meses, habitantes de la Calle Norte 2 llevan a cabo una manifestación y bloqueo en la Colonia Centro de Orizaba, con el objeto de que el ayuntamiento les brinde el servicio a más de 100 familias afectadas, además de locatarios y comerciantes de la periferia del Mercado Melchor Ocampo.

En punto de las 08:00 horas de éste miércoles se apostaron los habitantes sobre la Calle Norte 2 entre Poniente 9 y 7, justo a escasos metros del mercado municipal y el Centro Comercial Fénix del primer cuadro de la ciudad, y colocaron cuerdas con ropa y pancartas con exigencias del vital líquido.

"El primer pretexto de que no teníamos agua era porque estaban arreglando aquí, abrieron acá a la mitad de la calle. Posteriormente abrieron allá adelante (Poniente 9), igual hicieron dos zanjas para arreglar este problema y dijeron que ya con eso. Después nos dijeron que porque no había lluvias, ya llovió ya nos inundamos y seguimos sin agua", externó un vecino inconforme.

Señaló que tan solo en el lugar dónde vive, es un patio de vecindad donde habitan 32 familias, los cuales tienen el desabasto de agua potable desde hace más de dos meses.

CONDOMINIOS Y VECINDADES ENTERAS, SIN VITAL LÍQUIDO

"Pero no únicamente somos nosotros, es toda la calle Norte 2 desde la Oriente 17 hasta el Mercado Melchor Ocampo, son varios condominios y vecindades, son más de 100 familias en las afectadas, más todos los comerciantes y locatarios de la Norte 2, 4 y 6, somos muchísimas personas sin agua y el ayuntamiento no hace nada".

Así mismo informó que, para que sean abastecidos del agua potable a través del servicio de pipas, deben meter un oficio al ayuntamiento y únicamente llega al domicilio solicitante.

"No llega el agua para todos, llega la pipa única y exclusivamente al domicilio que metió el oficio. Se solicita por medio de un escrito, llega una sola pipa pero una pipa no nos abastece a las 32 familias que habitamos acá, nos dura menos de un día, ahora imagínate si llegara una pipa para todos en general no tendríamos ningún problema en general, pero no mandan el agua para todos, sino que tienes que meter un oficio con agua potable para solicitar que nos llegue el recurso del agua".

RECLAMAN SOLUCIÓN O NO SE RETIRA PLANTÓN

Los inconformes informaron que no se retirarán del lugar hasta que haya una solución inmediata a éste problema, incluso en el lugar ya trabajan cuadrillas del departamento de Agua Potable del ayuntamiento, mismos que están abriendo la Calle Poniente 9 y 7, para supuestamente colocar una válvula y restablecer el servicio, ya que los trabajos anteriormente realizados presumiblemente no quedaron correctamente.