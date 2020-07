Sin agua en colonias de Río Blanco; exigen pipas

Habitantes de las diferentes colonias y unidades habitacionales del municipio de Río Blanco solicitaron a la oficina operadora de la Comisión de Aguas del Estado surta el líquido a través de pipas, ya que desde hace dos semanas carecen del servicio.

Los vecinos de la congregación Vicente Guerrero aseguran tener dos semanas sin agua, a pesar de que el municipio se encuentra en el momento más crítico por el número de casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

"No sabemos qué pretenden nuestras autoridades, no sabemos si quieren matarnos, tenemos que asearnos, lavarnos las manos frecuentemente, lavar nuestras casas y ropa en días de pandemia, no tenemos ni gota de agua justo cuando la curva está precisamente en lo más alto del contagio", señalaron.

Los colonos pidieron al titular de CAEV en Río Blanco, Karim Hernández Torres, abastezca a los domicilios a través de pipas, ya que no pueden estar más tiempo así.

"No es posible que siendo una región rica en manantiales tengamos una pésima distribución gracias a la incapacidad de quienes son los responsables de la CAEV en la zona centro. Pero para cobrar son especialistas porque si vas atrasado hasta te amenazan que te cortarán el servicio".

Los vecinos de las colonias Agraria, Álvaro Obregón y Villas de Río Blanco hicieron un llamado al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para que se dé una inmediata solución a esta problemática.

"Somos seres humanos que lo único que clamamos y por lo que protestamos es por el servicio de agua potable, llevamos dos semanas sin agua y en plena pandemia".

El ciudadano Gaspar Rojas de la colonia Agraria, lamentó la indolencia que ha mostrado el titular de la CAEV, quien solo se ha limitado a decirles que las bombas que permiten la distribución se encuentran en reparación.

Por su parte Consuelo Montiel de la colonia Álvaro Obregón denunció la misma situación y lamentó que no haya una solución.

"La falta de agua ha complicado nuestras vidas porque con el problema del COVID-19 toda la familia se encuentra en casa, lamentablemente ahora se utiliza más el líquido, nadie hace algo respecto, incluyendo a las autoridades municipales".

La ciudadana Mary Ortiz de la Unidad Habitacional Villas de Río Blanco exigió una solución a la falta de agua que han venido padeciendo desde hace dos semanas; "aunque esto ha sido de manera permanente porque en meses atrás se ha presentado el mismo problema, que el gobernador ponga solución con sus empleados que han resultado ineficientes".