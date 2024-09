Simulacro Nacional 2024: Evacuan edificios públicos y negocios en Poza Rica

Para medir los tiempos de atención a situación de emergencia, edificios públicos y algunos establecimientos comerciales de Poza Rica fueron evacuados como parte del mega simulacro realizado a nivel nacional.

Edificios como el del DIF municipal fueron evacuados en punto de las 11:00 horas, movilizando a cuerpos de atención a emergencias.

Ciudadanos que participaron en esta actividad señalaron que se debe estar preparado para una emergencia real y, por tal motivo, consideran favorable realizar este tipo de ejercicios.

"Hay muchas personas que no sabemos ni dónde pararnos cuando hay un sismo, un simulacro o incendios, la verdad no lo sabemos; en ese momento somos torpes y nos metemos donde sea y en realidad no es así", comentó Margarita García, trabajadora de una farmacia.

En Poza Rica se simularon incendios, inundaciones y hasta sismos, que ya son perceptibles en esta zona.

Protección Civil local informó que también se realizaron evacuaciones de instalaciones de Petróleos Mexicanos.