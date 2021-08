"Estamos pidiendo el apoyo del alcalde para que cancela esas construcciones cerca de nuestras viviendas. No nos oponemos a las antenas, pero que no las pongan dentro de nuestras casas, que se las lleven alejadas unos 100 metros para que no afecte nuestra salud ni tampoco nuestro patrimonio", señalaron.

Noticia Relacionada En zona norte, resguardan más de 15 mil huevos de tortugas

Los inconformes aseguraron que contrario a lo que dice el área de Obras Públicas del ayuntamiento de que los documentos están en regla, ellos saben que no es así, pues hace tres años que acudieron les informaron que había muchas inconsistencias y en ese momento se cancelaron los trabajos, además que se impuso a las compañías una multa millonaria.

Ahora, comentaron, piensan que seguramente ya pagaron esa multa y por eso ahora no hay apoyo del ayuntamiento, pero las irregularidades que en ese momento había no se subsanaron, pues nada de lo que se habló se modificó.

Mencionaron que si bien no llegaron todos los vecinos de la colonia El Espinal bajo y los de Norte 11 y Poniente 26, sí se pueden movilizar en fecha próxima y parar las obras.

Los habitantes de Norte 11 y Poniente 26 señalaron que en el caso de esta zona se están aprovechando de que no hay clases, pues varios directores de las escuelas que hay en el lugar mandaron oficios a las autoridades manifestándose en contra de la instalación de una antena en esa zona; también han detectado que entre las firmas a favor hay 16 familiares de la dueña del predio en donde se ubicará ese equipo.

Los inconformes permanecieron frente a palacio municipal con sus cartulinas desde las 10:40 horas hasta las 12, 15 sin que ninguna autoridad municipal los atendiera.