¡Atento! Si no recoges tu tarjeta de Bienestar, podrías quedarte sin pensión

Destacando que no hay intermediarios ni se deben condicionar los programas sociales, el delegado en Veracruz de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que aún hay beneficiarios de la pensión de adultos mayores que no han acudido a recoger su nueva tarjeta para poder cobrar.

Mencionó que existen beneficiarios de la pensión aún con tarjeta Bancomer que, aunque ya fueron notificados, no han acudido a recoger el nuevo plástico para integrarse al Banco de Bienestar.

Destacó que es urgente que, si no han acudido y no tienen su tarjeta de Bienestar, acudan a las oficinas más cercanas para que no tengan inconveniente en el siguiente pago para el mes de septiembre.

Subrayó que si bien el apoyo económico no se pierde, en caso de que en dos bimestres no acuda el beneficiario a cobrar, en automático hay una suspensión.

En Poza Rica continuó la entrega de tarjetas para poco más de mil adultos mayores que estaban en espera para poder cobrar su pensión.

Mencionó que en Poza Rica son 24 mil 700 adultos mayores con pensión y es constante la incorporación con la población que ya está en edad para realizar el trámite de inscripción.