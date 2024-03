Si lo piden, se investigará filtración de mansiones Nahle-Peña, dice Gobierno de Veracruz

El titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, no descartó una investigación respecto a la filtración de los títulos de propiedad de la familia Nahle-Peña tras la polémica que han generado sus supuestas mansiones de Boca del Río.

El funcionario estatal negó que exista "fuego amigo", señalando que los morenistas en Veracruz "están más unidos que nunca".

Sin embargo, el funcionario estatal señaló que si les requieren información estarán facilitándola, pues el Registro Púbico de la Propiedad corresponde a la SEGOB.

"No tenemos nosotros nada, ningún dato de que se esté haciendo una investigación, no nos han hecho una solicitud formal, vaya, a eso me refiero (...). Si lo piden se estará dando conforme a la Ley".

Añadió que la Secretaría a su cago debe de cumplir con la Ley de Transparencia para expedir documentos que se solicitan, es decir, que están obligados a entregar los documentos que son requeridos a dicho registro.

Pese a esto, Juárez Gil agregó que podrían revisar cómo se gestionaron los documentos que filtró el empresario citrícola veracruzano, Arturo Castagné Couturier.

MANSIONES

Hay que recordar que Castagné Couturier difundió por redes sociales que José Luis Peña Peña, esposo de la candidata de MORENA a la gubernatura, Rocío Nahle adquirió un terreno el 25 de Noviembre del 2021 en el Fraccionamiento "El Dorado", correspondiente al Lote 15 Manzana 8 en el municipio de Boca del Río.

La propiedad cuenta con la Escritura Pública número 47366, Tomo 1052, con un valor comercial de 8.5 millones de pesos: "(...) pagó de contado $3,746,250.00 pesos, cuando en realidad el inmueble vale más de $7 millones de pesos", dijo el empresario.

Además, Castagné Couturier dijo que el matrimonio Nahle-Peña compró otro terreno y construyó una mansión a nombre de Maribel Hoyos Peña, hija de Maribel Peña Peña, hermana de José Luis, añadiendo que el valor de este inmueble ronda los 50 millones de pesos.

El titular de la SEGOB no descartó revisar la forma en que se obtuvieron dichos documentos y si se violentó alguna Ley o normativa respecto a los Derechos de los ciudadanos implicados.

Sin embargo, subrayó que el Gobierno del Estado no puede involucrarse en el proceso electoral en curso, señalando que el mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, podría dar información sobre este asunto.

"Ya lo ha dicho el gobernador. Vamos a revisar si tenemos una solicitud. Mire, nosotros estamos obligados a que, en este caso a través de las formas, las formalidades, si nos piden algún documento pues darlo.

"Hasta el momento no tenemos ninguna solicitud formal. Eso no es problema, eso se checa. Eso no es, seguramente el Gobernador esté informando en los próximos días. Nosotros no podemos aportar o decir nada respecto al proceso electoral", dijo el secretario.