SEV no ha emitido medidas ante viruela símica: supervisor

Luego de que se diera la alerta de que una joven originaria de Misantla fuera detectada con viruela símica, las autoridades educativas no han emitido ningún tipo de sugerencia para tomar medidas sanitarias, informó Ignacio León Lara, supervisor escolar de escuelas federalizadas del sector 026.

Este panorama que preocupa a los mentores y padres de familia, se palpa debido a que el próximo lunes, se da inicio el ciclo escolar 2022-2023, pese a ello, si continuarán aplicando los protocolos de salud por SARS-CoV2, expresó el jefe de sector.

En el tema de la viruela símica, dijo: “hemos visto notas que cada vez se tiene más cerca de nosotros y no tarda la Secretaría en enviarnos un comunicado, de cómo se va a trabajar este asunto, porque al momento no tenemos nada respecto a esta situación, la Secretaría nos ha recomendado el tema del Covid, que no bajemos la guardia, pero en el asunto de la viruela símica aún no”.

Finalmente, sobre el nuevo ciclo escolar León Lara, sostuvo que este será un año con mucho trabajo en la parte técnico pedagógico por la Reforma Estructural al Sistema Educativo Nacional que comprende cambios en los libros de texto, la incorporación de nuevos contenidos e incluso el cambio en el nombre de las asignaturas.