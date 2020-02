Servidores de la Nación niegan incidentes por inseguridad en Veracruz

El coordinador regional de Programas Federales, Rogelio Rodríguez García, informó que a pesar de que la inseguridad sigue en la zona, los servidores de la nación no han sido objeto de algún incidente.

"Aquí en la región que me toca coordinar hasta el momento no hemos tenido ninguna problemática de este tipo. Sí hemos tomado también nuestras precauciones, con mucha coordinación con el Banco del Bienestar, con la población también para que tomen sus medidas a la hora de cobrar sus apoyos y no los vayan a asaltar o hacer algo", indicó.

Insistió en que hasta el momento no se han tenido situaciones de este tipo, pero no por eso se confían y siguen tomando medidas de precaución como debe hacer cualquier ciudadano.

Comentó que se insiste mucho en dar a conocer que los apoyos no se entregan de manera directa, de manera que sepan que los servidores de la nación no llevan el dinero, sino que los beneficiarios lo reciben mediante operativos en donde hay vigilancia con Seguridad Pública, IPAX y policías municipales.

Mencionó que ha habido detalles pequeños en donde a dos compañeras les robaron sus teléfonos celulares en vía pública.

Recordó que hay coordinación con todas las instancias de seguridad, pues también participan en las mesas de pacificación y se tiene el resguardo de los elementos de las diversas corporaciones hacia el personal como servidores públicos en caso de que lo llegaran a necesitar.