Sergio Gutiérrez pide a burocracia no colocar propaganda de aspirantes por obligación

El diputado federal y candidato a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Sergio Gutiérrez Luna pidió a la burocracia estatal y municipal, no dejarse ordenar a colocar propaganda de alguno de los aspirantes al proceso interno de Morena.

A través de sus redes sociales, difundió un mensaje dirigido de manera particular a los trabajadores del Gobierno del Estado, así como de los ayuntamientos, a que no se sientan obligados a colocar propaganda de algún aspirante en particular.

"Los que estamos con el pueblo, los que hemos caminado con el pueblo, vamos a ser elegidos por el pueblo", expresó.

Sergio Gutiérrez Luna manifestó su apoyo a la burocracia estatal y municipal, y les garantizó que cuando él gane la encuesta, y sea el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, va erradicar por completo esa práctica de obligar a los trabajadores a colocar propaganda.

Cabe precisar que desde hace algunos meses, ha habido constantes señalamientos y quejas de trabajadores de distintas dependencias y de algunos ayuntamientos, que son obligados a ir a eventos de carácter político en fin de semana.

Igualmente otros deben acudir a labores de brigadeo en favor de alguno de los aspirantes, y recientemente a colocar propaganda en sus vehículos, domicilios y en otras partes, como parte de sus obligaciones laborales.

Por ello, uno de los primeros mensajes que dio el legislador federal, tras ser seleccionado como uno de los candidatos a la Coordinación de la 4T en Veracruz, fue solidarizarse con la burocracia estatal y municipal, así como garantizar que tales acciones de obligarlos a trabajar a favor de algún candidato ya no se repetirán.