Será transparente el proceso entrega – recepción en Cosamaloapan

"Estamos trabajando en el proceso de entrega - recepción para que la nueva administración no se enfrente a las mismas dificultades que tuvimos que sortear nosotros al encontrar los cajones y archiveros vacíos [...] Salvo algunos cadáveres de cucarachas, no se encontró nada, ni un solo papel que nos permitiera hacer la más mínima revisión del estado en que se encontraba la administración pública", señaló.

Además, encontró un pasivo superior a los 200 millones de pesos y no dejará deuda alguna.

Cabe mencionar que desde el 16 de noviembre se tuvo la primera reunión con el equipo de transición y la Dirección de Transparencia dará cuenta de finanzas sanas y una entrega sin contratiempos.

"Las puertas estaban cerradas por trabajadores que solicitaban sus justos pagos. Tuvimos más de una semana sin poder cobrar el predial. Se tuvo que negociar con los trabajadores porque se les debían quincenas, todo eso frenó el avance en la entrega- recepción. Esas cosas se deben quitar porque se afecta a la ciudadanía".

No se solicitó ningún crédito para no endeudar al municipio y estará todo listo para que la nueva administración cumpla con su plan de trabajo.

Esta semana entregará las últimas obras pendientes, como un parque en una congregación y cuartos-dormitorios, que ya concluyeron y solo serán inaugurados.

Afirmó que el Ayuntamiento de Cosamaloapan entregó la documentación correspondiente para solventar las observaciones, del informe individual, de la cuenta pública 2019, pues entregará finanzas sanas y no heredará pendientes.

Las observaciones efectuadas por el Órgano de fiscalización Superior fueron por poco más de 5 millones de pesos, por faltas administrativas.

El alcalde enfatizó que no se deben impuestos al Seguro Social y se pagaron más de 20 millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta.

"El Orfis muchas veces llega al sitio antes que la obra concluya entonces ellos observan que la obra no está terminada pero ya se terminó, ya se entregaron todos los documentos, todo 2020, y hay que esperar 2021, porque va desfasado por el coronavirus. Estamos esperando 2021 para ver cualquier cosa, pero no tenemos problema porque financieramente fue una administración que sacó lo mejor".

La administración saliente fue austera para poder solventar pasivos y dejar finanzas sanas.

El munícipe destacó que en cada gestión se compraban coches nuevos para los 11 ediles, en esta ocasión no fue así. No hubo fiestas ostentosas donde se gastaran millones de pesos.

Por el contrario, el municipio cumplió con las aportaciones correspondientes ante el Instituto de Pensiones del Estado y no quedarán pagos pendientes de ninguna otra índole.

"No solicitamos ningún crédito a Banobras, que es un banco gubernamental que apoya a los municipios y otros entes gubernamentales. No lo hicimos para no afectar a los ciudadanos".

Destacó la instalación de un comedor comunitario en el DIF, que otorga más de 200 alimentos a personas de escasos recursos al día.

La unidad médica del mismo organismo es regional y otorga terapias de diversa índole.

Raúl Hermida Salto se dijo satisfecho con el trabajo realizado en Cosamaloapan y la próxima semana se reunirán nuevamente las comisiones entrega- recepción.