Claman por agua, sequía amenaza a zonas marginadas de Poza Rica

Habitantes de El Cerro del Mesón y la colonia Fraternidad Antorchista, en Poza Rica, Veracruz, están preocupados ante la sequía que se espera para próximas semanas.

Indican que carecen de red de distribución de agua y con pipas se abastecen, aunque el acceso de las unidades es limitado por las malas condiciones de las calles.

La subagente de Cerro del Mesón, Teresa de Luna manifestó que un tema que preocupa es que debido a la mala calidad de las calles las pipas tienen dificultades para ingresar.

"Es muy difícil la verdad porque no todos, no todas las personas alcanzan el agua por qué porque las calles están completamente inaccesibles no pueden entrar, prácticamente aquí estamos en zona de riesgo.

Agregó que Cerro del Mesón es el único ejido de Poza Rica y cuenta con más de 300 habitantes en el sector incluido en el polígono de marginación de esta zona.

Cuentan con dos pozos artesianos, sin embargo serán insuficientes para atender la demanda de agua para todos los habitantes de este punto de Poza Rica.

COMPRAN AGUA A PIPAS

Los habitantes del sector Fraternidad Antorchista señalan que también realizan la compra de agua a través de pipas, generando un gasto elevado semanalmente.

Destacan que para poder contar con agua deben pagar y la mayoría son de escasos recursos.

Mencionan que ambos sectores están ubicados en la periferia de Poza Rica y no hay otras fuentes de abastecimiento de agua.