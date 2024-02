Activista acusa a Diez Francos de abuso de autoridad en su arresto en Orizaba

El activista político Canek Arenzano Altaif denunció que el alcalde Juan Manuel Diez Francos incurrió en un abuso de autoridad al ordenar su detención por considerarlo un crítico de su gobierno, tras encararlo mientras él se encontraba trabajando, debido a lo cual estuvo cuatro horas en la cárcel municipal.

Comentó que lo anterior ocurrió cuando estaba en la gasolinera de Barrio Nuevo trabajando en una instalación eléctrica junto a algunos empleados.

"Hoy fui prácticamente emboscado por el presidente municipal mientras hacíamos algunas actividades. El presidente municipal, personalmente, me enfrentó y me amenazó que si no me gustaba a mí lo que estaba haciendo con su ciudad, con su ciudad, no tenía yo nada que hacer acá", relató el afectado.

El argumento, dijo, fue que ha estado rompiendo el piso para poner un registro en un negocio de una persona que está invirtiendo en esta ciudad y quieren que los ciudadanos tengan trabajo.

¿DIEZ FRANCOS, TODO EL PODER CONTRA UN CIUDADANO?

Mencionó que con lujo de violencia, a los gritos, lo abordó y es preocupante que la máxima autoridad de esta ciudad amenace a un ciudadano como él.

Consideró que la forma en que lo trató fue denigrante, por lo que también buscará proteger a su familia y las personas que trabajan con él.

"Llegaron como seis-siete patrullas para (detener a) una sola persona. Me encontraba en la gasolinería Las Gemelas de Barrio Nuevo", apuntó.

El ingeniero eléctrico de profesión retó al alcalde a enfrentarse a él en persona, en vez de abusar de esa forma de su poder simplemente porque se señala que en su gobierno no hay transparencia.

Comentó que varios policías que lo conocen le preguntaron qué hacía en Tugrablock, pero lo aislaron y todo el trayecto lo fue siguiendo el presidente municipal, que iba a las risas burlándose de él.

Indicó que por esa situación irá hasta las últimas consecuencias, con denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la zona por el abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.