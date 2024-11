"Seguiré con mis tenis, caminando territorio y apoyando el Plan C": Tanya Carola

La diputada local y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Tanya Carola Viveros Cházaro mencionó que continuará usando sus tenis, pues ha sido así, como la ha conocido la gente en su caminar, y no tiene razón para cambiar.

Si bien, reconoció que ha sido criticada por su calzada, recordó que otras personas han usado otro tipo de ropa y no trajeron beneficios para Veracruz.

Ahora, ella, se enfocará en apoyar a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y en particular en sacar adelante el Plan C, para la renovación del Poder Judicial, no sólo a nivel federal, sino también en el Estado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...