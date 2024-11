Sedarpa alerta por cultivo de aguacate en Veracruz; lo impulsa crimen organizado

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz, Evaristo Ovando Ramírez, advirtió sobre los efectos ambientales que genera el cultivo de aguacate, señalando que en otras regiones del país dicho cultivo ha estado vinculado con prácticas del crimen organizado.

"El aguacate es un cultivo que absorbe mucha agua y que quita la parte forestal de las zonas. Y, además, si ustedes revisan la historia del aguacate en México, en Michoacán, así entró.

"había incendios, llegaban grupos delincuenciales y luego metían el aguacate, y empezó el oro verde", explicó el funcionario durante su comparecencia ante el Congreso estatal.

Ovando Ramírez destacó que en Veracruz existen aproximadamente 2 mil hectáreas dedicadas al cultivo de aguacate, distribuidas principalmente en municipios como Huatusco, Coscomatepec e Ixhuacán de los Reyes.

Según el titular de la SEDARPA, este tipo de producción requiere revisión por su impacto ambiental, en particular por el consumo intensivo de agua y la afectación a las zonas forestales.

"En la zona de la costa tenemos unos aguacates preciosos con mejor calidad que el Hass, que no ocupan esa cantidad de agua y que no son tan nocivos para el medio ambiente", aseguró, refiriéndose a variedades que podrían ser más sostenibles.

El secretario subrayó la importancia de integrar prácticas agrícolas sostenibles y recurrir a la ciencia y la tecnología para mitigar los daños ambientales. "Es posible generar ingresos con cultivos menos nocivos", afirmó.

USO Y DISEÑO DE OLLAS DE AGUA

Otro tema abordado durante la comparecencia fue el uso de las ollas de agua como sistema de captación hídrica. Ovando Ramírez señaló que, aunque se han construido más de mil 900 ollas en el estado con apoyo del gobierno estatal y organismos como SIOP y la Junta de Mejoras, estas estructuras necesitan ser rediseñadas para cumplir con su propósito original.

"La verdad es que, honestamente, yo no estoy de acuerdo en la forma de hacer ollas de agua como se ha hecho la práctica en el estado. Se los digo así porque siempre se los he dicho a los productores. Tenemos que hacer ollas de agua como un sistema de captación de agua para renovar, recuperar los mantos freáticos, no solo para la agricultura, la ganadería", puntualizó.

El funcionario insistió en que las ollas de agua deben contribuir a la recarga de los mantos freáticos y no limitarse a satisfacer necesidades inmediatas de producción agrícola o ganadera.





RETOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático también figura entre los principales desafíos para los productores veracruzanos, particularmente en zonas afectadas por ciclos agrícolas prolongados debido a las sequías.

Ovando Ramírez informó que Veracruz cuenta con un seguro agrícola que protege 186 mil hectáreas de cultivos básicos como maíz, frijol, arroz y café, respaldado por una póliza de 30 millones de pesos.

Sin embargo, aclaró que las evaluaciones para determinar afectaciones se realizan con criterios técnicos, dejando fuera cualquier negociación de carácter político.

En cuanto a la adquisición de maquinaria agrícola, el secretario defendió el uso de adjudicaciones directas como un mecanismo para atender las necesidades del sector de manera más ágil. Según explicó, esta medida busca garantizar que los recursos lleguen a los productores en tiempo y forma.

Ovando Ramírez concluyó su intervención reiterando el llamado a fortalecer las prácticas sostenibles en el campo veracruzano, destacando que el desarrollo agrícola debe ir acompañado de acciones que preserven los recursos naturales y reduzcan el impacto ambiental de las actividades productivas.