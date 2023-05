Advertencias de EU para que no visiten municipios, no afecta: secretario de Turismo

Las advertencias que ha hecho Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten algunos municipios de Veracruz no han impactado a la entidad, pues hasta ahora no se ve ninguna baja en la afluencia de turistas, señaló el secretario de Turismo de la entidad, Iván Francisco Martínez Olvera.

Indicó que con el soporte de los números se puede afirmar que Veracruz vuelve a ser una potencia en esta industria.

"Recuerden que el año pasado, por diferentes factores, en el 2022, saliendo de la pandemia prácticamente, logramos un crecimiento del 300 por ciento. Era un crecimiento impresionante, atípico, pero este año no podemos detenernos, difícilmente habrá un crecimiento del 300 por ciento pero ya llevamos un crecimiento marcado", subrayó.

Indicó que durante el primer trimestre, en el primer corte, en comparativo con el 2019, se tiene un incremento de 18 por ciento general en todo el estado, es decir, en las siete regiones turísticas, aunque se ve un poco de más afluencia en el Paso de Cortés y las Altas Montañas.

Comentó que para el Carnaval de Veracruz se espera una ocupación hotelera importante pues es el festejo más alegre del mundo y posiciona a la entidad tanto a nivel nacional como internacional.

Agregó que todo el año hay visitantes y el hecho de cambiar la fecha de esas fiestas por parte del comité y el ayuntamiento no se cree que afecte en nada.

Temporadas importantes

Mencionó que las temporadas más importantes para Veracruz son la Semana Santa, decembrina y el periodo vacacional, aunque siempre hay visitantes, pues las fiestas locales también atraen a paseantes.

El funcionario estatal visitó este municipio para encabezar la toma de protesta del Consejo Consultivo Altas Montañas.