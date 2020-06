Se socava tramo carretero de Ixhuatlán del Sureste

Las lluvias generadas por la tormenta tropical Amanda y Cristóbal en las últimas 48 horas en el sur del Estado, provocó el deterioro y socavamiento de un carril derecho del tramo carretero Tuzandepetl- Villa del Espíritu Santo (Paso Nuevo), perteneciente al municipio de Ixhuatlán del Sureste, hasta el momento las autoridades Federales no han iniciado la obra que fue anunciada por la Diputada Tania Cruz en el mes de Diciembre del 2019.

En varias ocasiones habitantes de los ejidos del municipio de Ixhuatlán del Sureste han hecho el llamado a las autoridades Estatales y Federales, para que promuevan el aterrizaje del asfaltado del tramo carretero Tuzandepel- Caseta de cobro de la autopista Paso Nuevo- Cosoleacaque, el cual se encuentra en pésimas condiciones a causa de la lluvia.

Ejidatarios y automovilistas piden al gobierno del Estado y a la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP),inicie la reparación o asfaltado de la transitada vía de comunicación del municipio de Ixhuatlán del Sureste, debido a que esta ha comenzado a socavarse lo cual obliga a los más de mil conductores a disminuir la velocidad al llegar al kilómetro seis +500, para no caer de golpe en el hundimiento.

"Desde hace tres días los pobladores dimos a conocer las condiciones en las que se encuentra el carretero que es utilizado diariamente por más mil automovilistas que se trasladan a Nanchital, Minatitlán e Ixhuatlán del Sureste, con la esperanza que las autoridades municipales volteen a vernos para no quedarnos incomunicados como ocurrió en tres ocasiones en el 2019", comentaron los pobladores.

Durante el recorrido efectuado por el Diario del Istmo constató que el escurrimiento de aguas fluviales ha generado un deslave del costado derecho que de no atenderse a la brevedad posible en cualquier momento podría colapsar, ya que los remedios caseros que efectuó la población no servirán por mucho tiempo porque el material no fue compactado.

Por otra parte los ejidatarios hicieron el llamado a la diputada Tania Cruz, al Gobernador del Estado Cuitláhuac García y al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que tomen cartas en el asunto y a su vez la empresa asignada en la obra comience a trabajar, para no quedarnos incomunicados.

Hay que mencionar que esta arteria comunica a los municipios de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste y parte del sector industrial y varias ocasiones realizan el cierre parcial del tramo carretero a causa de los deslaves, socavamientos y por la quema de pastizales.

EJIDATARIOS PODRÍAN QUEDAR INCOMUNICADOS

Habitantes de los ejidos Benito canales, Juan de la Barrera, Amatitán, Villa del Espíritu Santo, Nueva paraíso, Paraíso y vecinos del municipio de Nanchital, resultarían afectados si el socavamiento genera la incomunicación.