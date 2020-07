Se resiste población en Mixtla a tomar medidas contra COVID-19

A pesar de que este municipio de Mixtla de Altamirano cuenta ya con un caso confirmado de COVID-19 de acuerdo con las autoridades de Salud, entre la población hay resistencia para tomar las medidas preventivas, reconoció el presidente del Concejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez.





Indicó que conoció que se tiene un caso positivo por la información que emite la Secretaría de Salud en el estado.





"Habló la presidenta del DIF al Hospital de Zongolica, pero no nos quisieron dar datos de la persona, entonces tampoco puedo confirmar algo", comentó.





Hernández Sánchez mencionó que desde el inicio de la pandemia se ha estado informando a la población sobre las medidas a tomar, pero la verdad es que ha sido algo difícil el lograr que la gente tome su sana distancia, use cubrebocas y se aplique gel.





Remarcó que se ha dicho mucho, pero la gente no entiende, por lo que se siente "desesperado" al ver que la gente no le hace caso, ni cree, solamente se ríe y solo se espera que ojalá no pase nada y lo vayan a lamentar.





Comentó que en días pasados el alcalde de Tezonapa subió un comentario en sus redes sociales, haciendo alusión a una persona que se está hundiendo y llegan a socorrerlo varias personas, pero él rechaza esa ayuda diciendo que Dios lo va a salvar, hasta que muere y en el cielo le reclama a Dios por no seguir con vida, y éste le responde que le envió ayuda varias veces y él la rechazó y es algo similar a lo que se está haciendo hoy, pues se está invitando a la gente a cuidarse y se les dice cómo hacerlo, pero ellos no lo hacen.





Mencionó que las autoridades fueron a ver a los comerciantes, a los taxistas, a la población, pero la mayoría no toma las medidas preventivas.





Al respecto, el comerciante José Rufino Mayahua reconoció que la gente es la que se niega a que le den gel, a ponerse cubrebocas, entonces llegan a comprar y se les dice que deben traer cubrebocas, pero solamente se ríen de ellos.





Sostuvo que los comerciantes están en la mejor disposición de acatar las medidas, no así los ciudadanos.