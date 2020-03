Cuitláhuac García reiniciará pago de adeudos en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que, por la contingencia, se reiniciará el pago de adeudos con proveedores veracruzanos que "se viene arrastrando" de años atrás.



"Pedí que se inicie, aunque sea con un pequeño pago, parejo para la gran mayoría y se trate de cubrir a los más que se pueda", dijo.



Precisó que el primer pago, dependiendo de la deuda, será de alrededor de 100 mil pesos para cada uno.



"Que son los que tienen un problema causado por administraciones pasadas", añadió.



También informó que habrá 25 mil millones de pesos de la Federación de apoyo a los estados de todo el país y en Veracruz, podrían llegar a los 80 mil beneficiarios.



"Es lo que nos correspondería a Veracruz, de manera equitativa con todos los otros estados de acuerdo al número de negocios al que va dirigido este crédito que como anunció el presidente es de 25 mil pesos", añadió.



Agregó que a Veracruz se estarían destinando alrededor de 2 mil millones de pesos y cerca de 80 mil créditos, aunque no es lo único que se recibirá por parte de la federación.



El gobernador añadió que hubo un gran gesto por parte de los grandes empresarios veracruzanos al señalar que harán todo el esfuerzo para apoyar y mantener el abasto de productos por lo que no hay pretexto para incrementar precios de nada.



"Volver a decirle a la sociedad que no hagamos compras de pánico, que denunciemos, ya en unos minutos más estaremos implementando con la Profeco, la revisión que habíamos comprometido de estar monitoreando los precios por tanto pedimos a los consumidores que implementen sus denuncias ciudadanas a través de la Profeco", detalló.