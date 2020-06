Se quejan en IMSS Orizaba por falta de consultas

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba denunciaron que si bien es cierto que se está dando prioridad a los pacientes que llegan con síntomas de COVID-19 al Hospital General Regional número 1, el mantener consultas consultas es una necesidad que no debe dejar a un lado el Instituto pues hay pacientes que requieren la atención.

Una derechohabiente de apellido García pidió a la delegada Célida Duque Molina efectuar una estrategia para que estas consultas se otorguen ya que son una necesidad, además de ser un servicio que toda la población con enfermedades crónico-degenerativas necesita, y que asegura a la fecha no se ha dado esa posibilidad.

Afirmó que debido a que estas consultas se vieron suspendidas desde marzo es necesario que ahora que ella ha superado el virus sostenga una reunión con el cuerpo de gobierno, para tomar decisiones y no continuar afectando a los pacientes; "¿qué pasará con los pacientes que se tienen y hacia dónde los van a dirigir?".

Recordó que la economía se encuentra lastimada por la contingencia, por lo que la gente que padece alguna enfermedad no tiene lo suficiente para comprar medicinas o acudir a un médico particular; por lo que al encontrarse en pausa las consultas se sigue deteriorando la salud de todas las personas que necesitan ese servicio.

"En lo personal yo tengo hipotiroidismo y tengo fibromialgia, mi esposo es hipertenso y diabético, ahorita el 17 de éste fue la consulta de cardio y no hay, ¿a dónde voy? Si tuviera un sueldo para mandarlo a un médico particular ni los molestaríamos pero desgraciadamente estamos a expensas de una pensión. Entonces no alcanza el dinero para llevarlo ", señalo.

Lamentó que al momento no haya una fecha definida para dar atención; "no hay para cuando, inclusive se decía que el 2 de junio se abrirían las agendas; sin embargo hasta esta fecha no se tiene todavía definido ese dato. Como derechohabientes queremos ya una respuesta de parte de las autoridades delegacionales, solamente hay cuatro servicios en ginecología obstetra que son para las embarazadas, no hay médicos internistas y oncología solamente hay tres especialidades que se están moviendo".

En cuanto a los pacientes ambulatorios sostuvo que requieren de las citas que estaban programadas; "de manera diaria se están perdiendo más de 200 consultas entre el turno de la mañana y el turno de la tarde porque no hay especialistas".