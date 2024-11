Se quedan sin clases en Secundaria General 1 de Poza Rica; ¿cuál fue el motivo?

Un conflicto entre personal docente y padres de familia dejó sin clases a estudiantes de la escuela Secundaria General Número 1 “Heriberto Jara Corona” en Poza Rica.

Al comienzo del turno matutino, estudiantes y padres de familia señalan se toparon con una protesta de maestros que impedía las actividades escolares.

Cristina Sánchez, madre de familia, expresó su inconformidad ante la suspensión de clases, sobre todo porque varios alumnos se regresaron solos a sus hogares.

La protesta causó molestia entre padres de familia, quienes encararon a los maestros quejosos

“Todo esto sigue parado, no hay director pero pusieron una supervisora que ellos (los maestros) no quieren porque los pone a trabajar; imagínese todo lo que se regresó en la mañana, pagamos taxis para que venga, a mí me desajustaron todo mi horario porque tuve que venir a ver qué pasaba”.

Por su parte Dora Rodríguez, de la asociación de padres de familia, señaló que es falso que estén siendo manipuladas como algunos docentes han manifestado.

“Somos muchos padres los que estamos en desacuerdo de estas inconsistencias dentro del plantel por medio de un grupito de maestros como los que ustedes ven ahorita y que no quieren trabajar”, resaltó

Los docentes indicaron que hasta el momento no hay una solución a sus reclamos. Explicaron que lo único que exigen es que se realice una investigación a la supervisora escolar y a su suplente por su intromisión en el plantel.

Hasta ahora, las autoridades educativas en la zona no han emitido comentarios

“Tenemos derechos a manifestarnos, pero por lo mismo que vemos que pasan atropellos y no hacen nada, lo demás que a los de APF (Asociación de Padres de Familia) es cosa de ellos”, expresó el profesor Aldo.

El plantel cuenta con más de 500 estudiantes y hasta el momento ninguna autoridad educativa en la zona emitió información ante esta situación y sobre la suspensión de actividades escolares.