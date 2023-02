Podrían presentarse denuncias contra ex alcaldes de Zongolica que incurrieron en daño patrimonial

El diputado local por el distrito de Zongolica, José Luis Tehuintle Xocua, señaló que están a la espera de que el Orfis tome cartas en el asunto por los casos de las observaciones que hay en contra de varios municipios, ya que en el caso del distrito 22 son varios ex alcaldes los que están en esa situación, pero para julio o agosto podrían estarse poniendo las denuncias contra aquellos que no solventaron.

"Yo lo que cuestionaba a la encargada del Orfis es el por qué no se han tomado cartas en el asunto. Por lo que nos comentaba el alcalde de Zongolica, el anterior presidente sigue haciendo obra pública de la que en su momento se comprobó que no existía, entonces dónde está el estado de derecho", apuntó.

Tehuintle Xocua indicó que el ex presidente ya rindió cuentas, no tan correctas, hay observaciones y si hay daño patrimonial van a tener que responder por eso.

Recordó que actualmente, tras las observaciones, hay una etapa para solventación, pero luego viene una segunda etapa de investigación y después de esto las autoridades correspondientes van a tener que tomar cartas en el asunto.

Comentó que las observaciones arrojaron requerimientos y si las anteriores autoridades no los han atendido, es otra cosa.

Agregó que hay un problema porque cuando terminan su periodo los alcaldes el Orfis ya no los localiza y hay muchos de los que ya no saben ni en dónde encontrarlos, entonces a veces por eso no se puede notificar de manera correcta.

El diputado mencionó que en un lapso de seis meses se tendrá que subsanar y para julio y agosto tiene ya que haber resultados si es que los ex alcaldes no subsanaron.

Indicó que en esta parte el Orfis tiene que trabajar y, en su caso, presentar denuncia ante la Fiscalía si no se solventan las observaciones.