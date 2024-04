"Se han dedicado a difamarme": aclara Rocío Nahle que no tiene propiedades en Nueva York

Con pruebas en mano, la candidata de la Cuarta Transformación a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García, aclaró que no tiene departamento en Nueva York ni cuentas en paraísos fiscales, como acusan los Yunes a través de un empresario.

Rocío Nahle presentó documentos en entrevista con el comunicador Joaquín López Dóriga, espacio donde reiteró que la denuncia que presentó en contra del empresario Arturo Castagné, quien se ha dedicado a difamarla, la va a ganar "y no me importa cuánto me tarde".

"La denuncia para este señor va y la voy a ganar, no me interesa el tiempo que tarde, la voy a ganar porque no pueden salir a difamar, a distorsionar un trabajo que tengo de toda mi vida, de toda mi vida y él muestra en sus tuits o lo que sea, las copias de mis actas notariales y le borra las fechas, le borra nombres, entonces cuando tú ves toda esa manipulación, Veracruz no se merece eso".

La abanderada de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia' a la gubernatura de Veracruz, conformada por Morena-PT-PVEM-Fuerza por México, presentó pruebas de su patrimonio, en las cuales no existe un departamento en Nueva York ni una casa en el Dorado en Boca del Río, pues esa propiedad es rentada.

De ahí que resaltó que el empresario se ha dedicado a llevar a cabo una campaña de desprestigio, presentando pruebas falsas y documentos alterados.

"También empezaron a decir que yo tenía unas cuentas. Mira, esto es lo más falaz. Esta es falsa, estos son datos falsos. Dijeron que yo tenía una cuenta, que es mentira, yo no tengo ni un peso fuera de México, en un paraíso fiscal y pusieron hasta que el link, cuando tú te vas a este link, no abre, no existe. Pero además pusieron que a nombre José Luis Peña Peña y Roció Nahle, cuando tú abres una cuenta en el extranjero, la tienes que abrir con tu pasaporte y yo me llamo Norma Rocío Nahle García. Hasta eso está mal".

Señaló que todo se ha tratado de una mentira por parte de un personaje que se ha prestado, "como un merolico", a repetir información falsa.

Rocío Nahle hizo hincapié que todas sus propiedades están en su declaración patrimonial y en cuanto al departamento de Nueva York, aclaró que se trata de un espacio que renta una de sus hijas y que no está a su disposición.

"Yo no tengo departamento en Nueva York. Y qué bueno que está este tema, miren: tengo una hija que tiene cinco años viviendo en Nueva York, trabaja y estudia. Y ella con otras tres chicas rentan departamentos, tiene roomies y se ha cambiado como cuatro veces, ese departamento yo ni lo conozco. Se cambian como los estudiantes que están allá, entonces, yo no tengo propiedades en Nueva York y hay 40 millones de migrantes en Estados Unidos que yo me imagino que muchos rentan y saben cómo es la renta. Son tres chicas que están en un departamento y yo no tengo a mi disposición este departamento".

A LA ALTURA DE VERACRUZ, PESE A INTENTO DE MONARQUÍA DE YUNES

Dijo que ella se ha preparado para darle a Veracruz la altura política que requiere, por lo que se ha dedicado a hacer campaña a ras de suelo para abarcar los 212 municipios del estado y no como su oponente, que sólo ha hecho campaña desde la Ciudad de México, declarando en los medios de comunicación.

"Vamos nosotros a poner a Veracruz de moda, pero no sólo en Turismo, como lo he dicho, van a tener una gobernadora digna, una gobernadora que da cara, yo soy una mujer que asumo mis compromisos y soy una mujer de trabajo, siempre lo he hecho". Pero la oposición está desesperada, que es una sola familia en Veracruz".

-¿Los Yunes?- Le cuestionó Joaquín López Dóriga.

"Sí, así es. Empiezan con todo este circo, que no es la primera vez que arman así estos circos. Cuando ellos sí tienen la carpeta azul. En la carpeta azul, aquí está la denuncia que yo puse la semana pasada ante la Fiscalía General de la República contra esta persona que no conozco", manifestó Rocío Nahle.