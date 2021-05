Se fractura PRD en Mendoza; impugnarán planilla

Aseguró desconocer la actual planilla, dado a que los integrantes no pertenecen al partido.

"Nosotros como Comité no fuimos tomados en cuenta, ni siquiera fuimos parte dé, existe un proceso de impugnación porque la base no fue tomada en cuenta, han lastimado al Partido, me atrevo a decirlo ampliamente, sabemos que el alcalde (Melitón Reyes Larios) no está gobernando, hay gente que está atrás de él ejerciendo ese bondadoso acto, esa dicha de ser presidente municipal y gestionar y administrar el recurso".

Acotó que el PRD de Ciudad Mendoza se mantendrá firme con la convicción de que siempre pertenecerán a este instituto político.

Por su parte, el perredista Luis Kafir Palma Ramírez informó que dos de las tres planillas o más que están inscritas en el proceso de selección de candidatos para participar en este proceso electoral, el PRD decidió impugnar ante el Tribunal Electoral una serie de irregularidades que se dieron en el proceso y la integración de la planilla registrada ante el OPLE.

"Dichas irregularidades son el resolutivo de Consejo Estatal donde se aprueban las candidaturas y a su vez delegan la facultad de designación a la Dirección Estatal del PRD, en el caso de Ciudad Mendoza la designación se hizo en forma discrecional, sin que se hiciera la debida publicación del dictamen, criterios aplicados y mucho menos los resolutivos y los acuerdos partidistas".

Palma Ramírez aseguró que en ningún momento fueron notificados para participar en las entrevistas y mesas de trabajo encargadas de realizar el análisis de los aspirantes.

"Para este proceso local han sido vulneradas nuestras garantías de audiencia, ya que en nuestro municipio se encontraban registradas más de dos planillas y el acuerdo refería que en aquellos municipios donde hubiera dos o más planillas, se deberían de realizar entrevistas a los aspirantes registrados".

Puntualizó que le sorprende que en la planilla actualmente registrada ante el OPLE nunca se registraron como precandidatos ante dicho instituto político, quienes aparecieron "como por arte de magia".

"Por estos y otros agravios es que decidimos impugnar esta planilla que no representa la militancia ni a los simpatizantes de nuestro Partido, ya que no permitiremos que una familia manipule la vida interna, queriendo imponer candidatos a modo.

"Como perredistas en todo momento defenderemos a nuestro Partido y una forma de hacerlo es ante los tribunales cuando vulneran los derechos, exigimos respeto a nuestros derechos partidistas y aunque sabemos que esto les molesta a varios actores políticos, ya que se verán afectados sus interés personales, les pedimos que tengan la suficiente madurez política y se conduzcan de forma pacífica y civilizada, sin amedrentar ni amenazar a los que hoy alzamos la voz, para hacer de nuestro Partido uno libre y democrático".

Por último dijo que hoy reafirman su compromiso con los mendocinos y con su partido con el que tantos años han luchado; "tenemos confianza en que el Tribunal Electoral nos dará la razón y que nuestro Partido rectificará en consecuencia".

En dicha conferencia de prensa de igual manera estuvo presente María Eugenia Garcés Linares, titular de equidad de género del Comité Municipal del PRD en Ciudad Mendoza y Suriel Yahir Bautista Riffiar.