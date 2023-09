Se disparan brotes de dengue en Nogales

Debido a que se han focalizado más de 20 casos de dengue en diferentes colonias circunvecinas al río la Carbonera, del municipio de Nogales, el Director Municipal de Salud, Felipe Pérez Romero, pidió a la ciudadanía en general a no automedicarse ya que en algunos casos se confunden con el virus del Covid-19.

"Algo alarmante en casos de dengue hemorrágico presentes, baja de plaquetas, baja de hemoglobina, baja de leucocitos, pacientes que se pueden agravar y perder la vida, el dengue no es algo sencillo no es de tus siete días y ya se te quita porque muchas de las personas están bajas de las defensas y ameritan de hospitalización", dijo.

Subrayó que el paracetamol es el medicamento de primera elección y único que se puede ocupar, además de que debe haber una buena hidratación y de sufrir cualquier complicación, el paciente debe acudir al Hospital más cercano como el Civil de Río Blanco o el General Región número 1 del IMSS en Orizaba.

Puntualizó que a la fecha suman más de 20 casos, los que se han focalizado en algunas colonias de Nogales, como: El Águila, Anáhuac, Vista hermosa y algunas otras más que se encuentran en las riberas del río de la Carbonera donde hay demasiados terrenos abandonados.

"Es en donde hemos tenido la mayor cantidad de incidencias adiós gracias la zona serrana de Nogales presentó un clima frío que para el mosco no es favorable pero para el Covid-19 no están exentos", dijo.

Pérez Romero precisó que en cuanto el paciente tenga el cuerpo cortado, dolor de cabeza y presente en temperatura acudan de inmediato al médico

"Con que tengan temperatura acudan al médico si es por lo económico Centro de Salud, Unidad de Medicina Familiar del IMSS que no les deben de cobrar ni un solo peso, si no son derechohabientes y sino el Hospital Regional de Río Blanco, si tienen un médico particular acudan porque no se pueden automedicar porque lo pueden volver hemorrágico puede ser que no sea hemorrágico o puede ser un covid que se complique porque no tenga tratamiento".