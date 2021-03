Se dio atención a familiares de Eladio ´N´; hay seguimiento a sanción: CGJ

El Gobierno de Veracruz se encargó de brindar pronta atención a la familia de Eladio "N" quien resultó afectada en Las Choapas al recibir los restos de su familiar desaparecido en bolsas negras por parte de autoridades de la sub-unidad de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado (FGE), así lo puntualizó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Señaló que, a pesar de que la FGE es autónoma, la estrecha colaboración que tiene con administración estatal permitió darle una pronta atención y dar seguimiento a las acciones para sancionar a los elementos que estuvieron inmersos "Me dirigí con la fiscal comunicándole que teníamos esta preocupación, me comentó en la primera que personalmente iba a tomar las indagatorias y al poco tiempo me informó que había tomado la decisión de destituir de sus cargos a los responsables" a la par de la investigación que ya se realiza.

Indicó que hay indicios de una desatención a "ciertos protocolos", tanto los que lleva la Fiscalía como los detectados de manera externa y en la que se origina otra falta en la que se coordina la Fiscalía Especializada con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.