Se desploma 95% el trabajo para materialistas en sierra de Zongolica

Hasta en un 95 por ciento ha disminuido el trabajo de materialistas de la Sierra de Zongolica, ante la desventaja de qué las obras de acarreo se las están otorgando a la empresa CEMEX, incumpliéndose con ello las promesas del presidente de la república de generar empleo en las zonas más vulnerables.

El representante de la Unión de Camioneros de las Altas Montañas, Simón Cocotle Juárez señaló que por esta situación un promedio de 300 familias se encuentran severamente afectadas, mismas que dependen de ello y que contrasta a lo que el presidente de México prometió de que primero los pobres.

Señaló que esto es derivado de un acuerdo que existe entre la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y las empresas contratadas para la rehabilitación de caminos quienes a su vez, contrataron los servicios de las ollas de concreto premezclado, desplazando a la mano de obra local.

"En la comunidad de Macuilquila que también es del Estado nos dieron solamente 5 -10 por ciento de acarreo; el acarreo más grande, que es el concreto hidráulico se lo dieron a las ollas de CEMEX".

Aseguró que su trabajo disminuyó hasta en un 95 por ciento derivado de que en los tramos carreteros de: Tequila, Atlahuilco, Tlaquilpa, Astacinga y Tehuipango, el beneficio es para la empresa CEMEX, mientras que el 5 por ciento restante es para los 300 materialistas de esta organización de la Sierra de Zongolica.

"Es lamentable porque ell mismo Presidente de la República cuando fue al municipio de Tehuipango dijo que todo el trabajo que llegara para la zona de la Sierra de Zongolica iba a ser para la gente de la Sierra de Zongolica, de los municipios que comprende el distrito de Zongolica, sin en cambio en el estado de Veracruz se dio otra situación que nosotros peleamos e hicimos algunas manifestaciones, desafortunadamente no tuvimos éxito, tuvimos solamente algunos acarreos de una parte de la obra que se hizo; en el tramo de Tehuipango se la llevó CEMEX ahí sí nos vimos muy afectados".

Cocotle Juárez dijo que debido a la falta de trabajo, las familias se están dedicando al campo principalmente y otras más están buscando irse a Estados Unidos., "Otros más se dedican a la carpintería, la albañilería, el corte de madera para tener un poco de ingreso para sus hogares y que la pandemia del Covid-19 afecto aún más su precaria situación. Desgraciadamente no hay empleo, no hay maquiladoras, no hay fábricas, no hay movimiento de empleo, aunque licencias que generan miles y cientos de empleos prácticamente no llegan a nuestra zona".

Es de señalar que estos materialistas son originarios de los municipios de: Xoxocotla, Texhuacan, Astacinga, Tehuipango y Zongolica.