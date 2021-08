Debido a que no hay forma de mejorar el estatus socioeconómico que no sea a través del estudio, se debe mejorar la parte educativa y hacerla más pragmática y real, consideró el aspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana , Darío Fabián Hernández González .

"Hoy en día la Universidad está pasando por un cambio, no es que sea una crisis, cambió, con la pandemia quedó muy claro que la época cambió, con el cambio de siglo no lo notamos tanto, fue hasta la segunda década del siglo XXI que empezamos sufrir los embates de esta realidad, crisis ambiental, crisis económica, transformaciones sociopolíticas, entonces la Universidad no se adaptó a ese cambio y lo que estamos proponiendo es adaptar la Universidad a un cambio", apuntó.

Hernández González indicó que hoy se ve la misma institución que hace 20 años, por lo que se requiere una transformación profunda.

Mencionó que no se puede hablar de una universidad autónoma cuando no genera sus propios recursos y sólo administra el dinero que le dan los gobiernos estatal y federal y además las regiones tampoco son autónomas, pues todas las decisiones pasan por nivel central.

El economista planteó que las regiones deben contar con un modelo que les permita tomar algunas decisiones.