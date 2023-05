Se alistan taxistas de Orizaba para Revista Vehicular 2023

Con el fin de avanzar en el trámite de la Revista Vehicular y ver qué problemáticas se presentan para resolverlas, en Orizaba arrancó este proceso a modo de prueba con trabajadores del transporte público de pasajeros en su modalidad de taxis.

"El 17 de abril veíamos con preocupación que había muchas inconsistencias y se plantearon y empezaron a resolverse, y en este proceso todas estas inconsistencias que nosotros veíamos han sido tomadas en cuenta y en ese sentido se camina conjuntamente para que salga la Revista", señaló Jairo Guarneros Sosa, representante de taxistas.

Explicó que desde un principio puntualizaron que no estaban en desacuerdo con la Revista, sino que no se avanzaba con el proceso de regularización de muchos compañeros porque no les daban a tiempo sus respuestas de emplacamiento, de transferencia de derecho, entre otras.

Agregó que tras la plática las autoridades se aplicaron y comenzaron a trabajar al doble de lo que se venía, con lo que actualmente se lleva un avance de 40 a 50 por ciento en lo que se tenía de rezago.

Mencionó que con la Revista se busca ver si hay alguna inconsistencia, llevarla de inmediato a Xalapa y solventarla para que la unidad pueda cumplir con el trámite.

Explicó que los taxis deben pasar primero su revisión mecánica, tras lo cual reciben un holograma, y luego viene la revisión de la documentación; entonces, la idea es completar el Programa de Registro Vehicular y tener en corto plazo un padrón más confiable sobre las concesiones que hay en el estado.

"Ahora la nueva numeración, que va a ser la misma, le van a poner como en Córdoba que tiene CO y el número económico, aquí tendrán también que ponerle que diga Orizaba y el número para empezar a responder al señalamiento de que había unidades con el mismo número económico", abundó.

Respecto al costo que tendrá esta Revista Vehicular, Guarneros Sosa comentó que es el que está establecido en el Código de Derechos para el Estado de Veracruz, "que son 392 pesos".