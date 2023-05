Se agotaron espacios en panteones de Nanchital

Se agotaron los espacios en los camposantos de Nanchital, en las últimas semanas con el aumento de las defunciones analizan la recuperación de espacios abandonados para que puedan ser utilizados, así lo dio a conocer Francisco Javier Artiga, encargado de panteones.

En el panteón Tepeyac existen cerca de cinco mil bóvedas, pero de estas más de quinientas se encuentran en el abandono desde hace varios años; al agotarse los lotes, para dar cristiana sepultura a quienes no cuentan con espacio podría aplicarse la propuesta de recuperación de espacios.

Para conocer los contratiempos que diariamente enfrenta el personal del departamento de panteones, entrevistamos a Francisco Javier Artiga, encargado del área, "Ya no hay espacios disponibles en ninguno de los camposantos de la ciudad".

Abundó, sé otorgando permisos a los familiares de los difuntos en áreas que no se consideraban ocupar, el aumento de defunciones no se controlan, están seguirán y se debe dar cristiana sepultura a quien lo requiera.

Esta problemática no es nueva, en cada administración la enfrentan los encargados de los cementerios, si bien es cierto, en años anteriores los encargados expusieron que no se estaban otorgando espacios a futuro, se dieron y estos hasta el momento no son utilizados.

"Tuve hace unos días, contratiempos con dos poseedores de espacios que no estaban señalizados, estos se utilizaron para sepultar a los difuntos, cuando el propietario del sitio llego, platique con ellos y fueron reasignados nuevos espacios", finalizó Javier Artiga.