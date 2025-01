Sandra Estela Bernabé Peña se registra para presidencia municipal de Carrillo Puerto

A través de sus redes sociales, la licenciada en derecho Sandra Estela Bernabé Peña, publicó que formalizó su registro para participar en la contienda interna del partido Morena con el objetivo de postularse a la presidencia municipal de Carrillo Puerto en las próximas elecciones.

Por medio de un mensaje dirigido a sus compañeros del grupo de concientizadores Morena Carrillo Puerto, Bernabé Peña expresó su firme compromiso con los principios de su partido.

"Con el pueblo todo y sin pueblo nada", expresó la precandidata, quien recordó que él partido tiene reglas muy claras sobre la ética con la que deben conducirse sus militantes y funcionarios.

La aspirante se mostró convencida de que, con el respaldo de la ciudadanía y la unidad del pueblo, se podrá construir un gobierno cercano a las necesidades de todos.

"Con los principios fundamentales de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, quiero trabajar de la mano con ustedes para lograr una verdadera transformación para Carrillo Puerto", declaró. Bernabé Peña reafirmó su compromiso de escuchar y atender a todos los ciudadanos de la comunidad, promoviendo un gobierno accesible y comprometido con la mejora del municipio.

Con una trayectoria previa como funcionaria del Registro Civil en algunos municipios como el de Camerino Z Mendoza, Sandra Estela Bernabé Peña se presenta como una mujer de palabra, decidida a emprender una transformación integral para su comunidad.

"Por amor a Carrillo Puerto, juntos lograremos la transformación que necesitamos", concluyó la aspirante.

La contienda interna del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sigue su curso, y Sandra Estela Bernabé Peña se perfila como una de las aspirantes para liderar el municipio en el proceso electoral de 2025.