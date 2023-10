Samuel García busca reactivar proyecto del Río Pánuco

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el gobernador de Nuevo León, Samuel García reiteró que buscará reactivar el proyecto de llevar agua del Río Pánuco en el Estado de Veracruz hasta su entidad.

Este fin de semana, reiteró que Nuevo León requiere de más proyectos hídricos, que garanticen el abasto para la población y la industria, y uno de ellos, es el proyecto del río Pánuco.

"Estamos ya estudiando la planta desalinizadora de la Laguna de Matamoros y reactivar el proyecto del Pánuco porque se van a requerir".

Expresó.

Además dejó en claro, que en su administración "no le sacamos, y vamos por muchos más proyectos de agua", enfatizó.

En el desarrollo de la presentación de su informe, comentó que si no llueve no hay ducto que alcance, agregó, y tras pedir no cantar victoria en el tema de la crisis del agua solicitó a todos cuidar el vital líquido.

El proyecto de Monterrey VI fue impulsado por el ex gobernador priista, Rodrigo Medina con el respaldo del entonces ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Este proyecto consiste en construir un acueducto desde el Río Pánuco en Veracruz hasta la presa Cerro Prieto en Linares Nuevo León con el fin de abastecer a la población metropolitana por los próximos 30 años.

Recientemente el secretario de Economía en Nuevo León, Iván Rivas, aseguró que el problema del abasto de agua se está trabajando en diferentes frentes y quedará resuelto a la brevedad.

Ante esto mencionó que evalúan dos proyectos: traer agua del río Pánuco, o bien, construir una planta desalinizadora en Tamaulipas.