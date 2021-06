Rubí Márquez, candidata a diputación local, acude a emitir su voto en Orizaba

"Son las 09:30 horas y ya hay algo de gente en la casilla donde me toca a mí votar qué es en la Biblioteca Bernardo Couto, están acudiendo temprano a la cita para formar parte de esta fiesta que es de la democracia, qué es la oportunidad que tenemos realmente los ciudadanos de poder expresar nuestra opinión de poder decidir con nuestro voto que es lo que queremos", dijo.

PUBLICIDAD

Aseguró que el día de hoy los protagonistas son los ciudadanos orizabeños y de la región centro del Estado., "En sus manos queda decidir el rumbo de este país para los próximos tres o cuatro años".

Noticia Relacionada Participó Moloacán desde temprana hora en jornada electoral

Pidió a los jóvenes a vencer la apatía y acudan a votar, pues esta campaña es de los jóvenes., "Hay que invitar a los jóvenes a votar porque la realidad es que si hay un abstencionismo grande a nivel nacional de todas las edades. Yo les digo a los jóvenes, hay que participar en la política porque si no participamos en la política también se va a hacer, los jóvenes necesitamos ser participes de la política y los jóvenes no queremos dinero, no queremos levantar la mano, lo que queremos son oportunidades así es que yo les digo los jóvenes salgan a votar por quien quieran, eso es lo importante".

Por último, agregó: "Los invito a que vengan a votar temprano y que traigan a su familia y hagan un botón muy resonador".

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD