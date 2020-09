Rojí López se suma a andanada contra el Tren Maya

El presidente municipal de Orizaba, Igor Fidel Rojí López dijo que el Gobierno Federal debe priorizar y detener obras como el Tren Maya para rescatar a los 2 mil 460 municipios del pais que se encuentran en una situación económica crítica con los recortes presupuestales.

"Habría que ver la viabilidad de proyectos tan costosos como: el tren Maya o Dos Bocas o Santa Lucía y decir; paro estas inversiones y acompleto el dinero para los municipios, porque primero tengo que atender a los 2 mil 460 municipios del país antes que un Tren", arremetió.

No descartó que la construcción de este proyecto no vaya a traer desarrollo, pero aseguró que no es el momento., "Hay otros tiempos, paró el proyecto del Tren, ayudo a los municipios que salgan de sus problemas, los fiscalizó los veo que no haya corrupción que no haya desvío de recursos, que no haya alcaldes que se roben el dinero".

Reiteró que dichas obras del Gobierno Federal de momento no son prioritarias y mucho menos en estos tiempos de pandemia., "La situación económica de muchas familias está en riesgo, hay muchísima gente que de verdad la está pasándola muy mal".

El edil orizabeño así mismo dijo que el ayuntamiento ha tenido que solucionar todo el tema de la infraestructura informática para los niños puedan tomar clases o hacer tareas en espacios públicos y pues el Gobierno Federal no ha dado ni un solo "quinto".

"Hemos estado trabajando muy cerca con la educación para que se solucione el tema del internet y todo eso le ha costado al ayuntamiento, no le cuesta el Gobierno Federal, él Gobierno Federal no nos ha dado un solo quinto para enfrentar la Pandemia, ellos no dicen a ver ahí te va esto para que resuelvas lo que ha enfrentado tu municipio de la materia".

Rojí López dijo que también han estado muy al pendiente del sector salud, tan en así que han tenido que dotar a los hospitales de insumos y materiales.

"También hemos estado apoyando las necesidades de mucha gente que se quedó sin trabajo y que les hemos dado un apoyo alimentario, sí bien no es la gran cosa, pero ayuda y de esa ayuda pues el Gobierno Federal no ha mandado nada".