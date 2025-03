Igor Rojí exige escuchar a las mujeres, sin vandalizar patrimonio de Orizaba (+VIDEO)

El diputado local en Orizaba, Igor Fidel Rojí López, consideró que los daños que causaron las participantes de la marcha 8M "Día de la Mujer" en el Palacio de Hierro fue algo muy grave debido a la destrucción que se causó, asegurando que ha faltado diálogo y que las femeninas sean escuchadas por las autoridades municipales.

"Es un tema complejo, de alguna manera sabemos que la manifestación del 8 de marzo (8M) tiene mucho significado para las mujeres, es una lucha que no es de hoy, es de hace muchos años y creo que también es justo escucharlas. Durante mis cuatro años de Gobierno de mi administración siempre estuvimos al pendiente, estuvimos en diálogo permanente con ellas y nunca pasó una cosa de este tipo, no hay que caer en este tipo de acciones pero también hay que escucharlas y hay que darle sus espacios", dijó

Admitió que la destrucción que causaron a la principal joya de la Ciudad de Orizaba Pueblo Mágico, no fue lo más atinado, pero también las mujeres tienen el derecho a manifestarse., "Te digo, nosotros las escuchamos y nunca pasó una situación de ese nivel, nunca lo habíamos visto, si pasaban y pintaban algún monumento lo grafiteaban y era algo sencillo que los mismos trabajadores municipales lo limpiaban, pero ahorita toda la destrucción que hicieron en el Palacio de Hierro ya es algo más grave".

El ex alcalde de la Pluviosilla aseguró que las puertas y ventanas que tiene el Palacio de Hierro son de última remodelación que tuvo en el año 1994.

"El Palacio de hierro se remodelo en el año 1994, el presidente de la república mandó a un grupo del INAH a hacer una remodelación total del edificio, y ahí cambiaron puertas y ventanas, (los vidrios) no son los originales de 1894, son originales de esta segunda remodelación".

Dejó en claro que el Palacio de Hierro, ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad de Orizaba tiene un valor histórico extraordinario, además de que es la principal joya de la ciudad de Orizaba.

También te puede interesar... Marcha del 8M en Orizaba, marcada por enfrentamientos y vandalismo (+VIDEO)

"Es una pieza de museos, es un edificio que está catalogado dentro del centro histórico y hay que cuidar si hay que cuidarlo. Ellos vieron la oportunidad de llamar la atención a través de ir a este edificio cuando en el Palacio Municipal habían tomado las debidas precauciones. Creo que lo principal es escuchar a las mujeres a fin de cuentas es un día muy importante para ellas y creo que de alguna manera con el diálogo siempre se logra más".

En temas políticos y luego de haber ganado la encuesta interna del partido Morena para encabezar la presidencia municipal de Orizaba, el orizabeño aseguró que estará pidiendo licencia a finales de este mes.

También te puede interesar... 8M, momento para lograr la dignificación de la mujer: Iglesia de Orizaba

"En temas políticos no puedo hablar porque estoy todavía como diputado, no he pedido licencia los diputados que vamos a participar dentro de los procesos electorales de nuestros municipios somos varios y todos vamos a pedir licencia el mismo día, tenemos hasta el día 30 de marzo para pedir licencia y ahí ya nos dedicaremos en cuerpo y alma a la organización de la campaña que iniciará por ahí del 28 de abril y termina el 28 de mayo luego hay un receso y después viene la elección el primero de julio".

Afirmó que, una vez que pida licencia entrará en funciones su diputada suplente Nayeli Camarillo, quien es actualmente la Secretaria General de Morena en el Estado y cubriría ese periodo esperando el resultado del día primero de junio.