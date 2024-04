Nahle reúne los pilares de un político progresista: Frente por la 4ta República

Esta mañana se pronunció en rueda de prensa el Frente por la Cuarta República, representado por su coordinador Enrique Romero Aquino, con el fin de realizar un posicionamiento respecto al actual proceso electoral en el estado de Veracruz.

Afirman que la entidad "posee fortalezas fundamentales para el futuro del país, pero aún enfrenta desafíos que siguen siendo una asignatura pendiente", señalando la necesidad de que las opciones electorales estén a la altura de los principales temas que preocupan a la sociedad, como salud, educación, seguridad, desarrollo sustentable y combate a la corrupción.

En este sentido, reconocieron a la candidata de Morena a la gubernatura, Rocío Nahle, señalando que "es histórico que por primera vez una candidata provenga del gabinete federal", y afirmando que reúne "los cuatro pilares de un político progresista: identidad ideológica clara, propuestas y discurso sólidos, conocimiento del territorio y ética impecable".

Sin embargo, el frente se refirió a la reciente controversia en torno a la candidata debido a presunta violencia política de género a raíz de acusaciones en su contra, señalando que "se está dando énfasis a la descalificación, a las falacias y a la guerra sucia. Es crucial que tanto el OPLE como el Tribunal actúen de oficio para calificar y sancionar la violencia política por razón de género".

En opinión del frente, Nahle es una opción elegible y aseguran que constituye violencia de género "afirmar lo contrario sin fundamentos legales, señalar y etiquetar con adjetivos descalificativos con supuestos no probados. ¿Por qué se ha optado por esta línea de campaña? Está probado que las desventajas no se remontan así. ¿Se estará buscando generar condiciones de ingobernabilidad?"

El Frente por la Cuarta Política cerró haciendo un llamado a todo aspirante a cualquier cargo de elección popular "para que estén a la altura de las circunstancias actuales. ¡Veracruz merece un poco de gracia y otra cosita!"