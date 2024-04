Rocío Nahle: PRI mandó provocadores a Tehuipango, INE dio fe

La candidata a la gubernatura de Veracruz por la coalición "Sigamos haciendo historia", Rocío Nahle García, confirmó que la protesta de este domingo en Tehuipango fue "orquestada por el PRI municipal", hechos que el INE y OPLE registraron y de los que dieron fe.

Y es que en la asamblea de este domingo en Tehuipango, provocadores del PRI trataron de reventar la asamblea que Morena organizó en el municipio; sin embargo, no pasó a mayores por la prudencia de los organizadores y el pueblo.

Ante ello, resaltó que no caerá en provocaciones ni realizará alguna acción que genere una situación de choque.

"No vamos a caer en provocaciones. Nosotros trabajamos en propuestas en cada municipio de todo el estado. Ayer estuvimos en tres municipios de la zona de las altas montañas en la sierra de Zongolica, la gente participativa.

"Sin embargo, en Tehuipango el líder del PRI de ese municipio en total desesperación, en un acto de provocación fue a insultar y agredir a la gente, a los morenistas al propio mitin, se actuó con mesura y se hizo el llamado a no caer en provocaciones", manifestó.

INE DIO FE DE HECHOS DE PROVOCACIONES

Acentuó que el personal del INE que se encontraba en el sitio dio fe de los hechos, hechos "bastante burdos y evidentes", calificó Nahle García.

"Ayer en Tehuipango efectivamente una provocación muy burda, muy absurda, nosotros hacemos nuestra asamblea, nuestro mitin con las personas que gusten ir; llevan música, porras, bailan, mientras inicia la asamblea es un ambiente de alegría.

"Ayer llegó una camioneta con un equipo de sonido, muy provocadores, insultando, mientras nosotros estábamos en el evento", detalló.

Hubo quienes incluso trataron de agredir físicamente al dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta; sin embargo, este "estuvo a la altura", puntualizó la abanderada morenista.

"Trataron de agredir al dirigente de Morena del estado, Esteban Ramírez Zepeta, afortunadamente no cayó en provocación, a nosotros no nos hubiera costado nada ir a desconectar su equipo de sonido, algo, y no lo hicimos, dijimos no.

"La gente los toma como lo que son, unos provocadores y desesperados, así no se ganan las elecciones.

"Las elecciones se ganan con trabajo, a ras de suelo, si ellos no pueden hacer asambleas o no tienen gente es su problema, pero nosotros estamos haciendo una campaña propositiva, con propuestas, en todos los municipios y no vamos a caer en provocaciones".