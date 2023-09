En Río Blanco, cumplen un mes de recibir agua sucia

Vecinos de la unidad habitacional Las Haciendas, en Río Blanco, señalaron que tienen más de un mes recibiendo agua sucia en sus domicilios, sin que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) resuelva el problema.

"Desde que se rompió una tubería en la calle Libertad comenzó a caer el agua sucia y el pretexto era que con las lluvias el agua se revolvía y que además venía así desde Las Doncellas", explicó una vecina.

Comentaron que el agua cae totalmente lodosa, por lo que no se puede ocupar para bañarse pues temen que pueda provocar una enfermedad; tampoco sirve para lavar los trastes o cocinar, por lo que tienen que estar comprando garrafones.

CAEV no da respuesta por agua sucia en Río Blanco

Mencionaron que desafortunadamente CAEV no resuelve; a veces ni siquiera contestan el teléfono y la encargada no les da la cara, lo cual es lamentable, pues en este municipio el pago del servicio es costoso pero no es bueno, pues también les falta el líquido.

"La encargada Karel (Salas Baca) siempre dice que se les quemó la bomba, que hubo una falla, pero sólo son pretextos; pero los recibos del agua no fallan y ahí sí nunca hay descuentos".

Comentaron que, aunque todos en la unidad resultan afectados, a la mayoría le da miedo manifestarse, entonces sólo son unos 30 los que salen y reclaman; "los mismos de siempre".

Una de las afectadas comentó que han sabido que algunas personas han sufrido padecimientos gastrointestinales.

Los inconformes no descartaron que se puedan manifestar, pues está visto que CAEV no le da solución a la problemática que padecen, pero ya no pueden seguir así.