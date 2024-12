"Un gran líder", rinden homenaje a Benito Aguas, diputado asesinado en Zongolica

Con un sentido homenaje de cuerpo presente, ciudadanos de Zongolica, trabajadores del ayuntamiento, ediles y legisladores recordaron a Benito Aguas Atlahua, al amigo, pero también al funcionario y diputado que luchó por traer desarrollo a este distrito serrano.

Uno a uno, los oradores recordaron la labor incansable del malogrado político, a quien de manera artera le fuera arrebatada la vida la noche del lunes 9 de diciembre.

También te puede interesar... Muere Benito Aguas Atlahua, diputado federal por Zongolica, tras atentado

En medio del incontenible llanto, la señora Paz, viuda del diputado, expresó que fue siempre un excelente esposo que quería con toda su alma a sus hijos.

Pidió a todos los presentes que ahora lo lleven a él en el corazón, pues siempre dio todo por su gente y su sierra, pues siempre estuvo orgulloso de ser de este lugar.

"Siéntanse orgullosos de él por ser un gran líder y por ser un gran líder hoy nos deja, pero nos deja una enseñanza a cada uno. Sólo les pido que pidan por nosotros, porque no sé cómo voy a salir adelante", expresó.

Dijo al alcalde de Zongolica, Wenceslao Cosme, que ya no podrá contar con el apoyo de su esposo, pero tanto él como cada uno de los trabajadores del ayuntamiento tienen que hacer las cosas bien, pues él siempre dio la cara por ellos y los respaldó y ahora deben servir a la gente con el corazón en su nombre para ponerlo en alto.

Por su parte, el diputado del PVEM Marcelo Ruiz Sánchez recordó a Benito Aguas como su hermano de lucha, quien fue un hombre que dedicó su vida a servir al pueblo.

Mencionó que a su lado fue testigo de que hombres y mujeres iban a saludarlo y agradecerle por alguna gestión realizada y eso ocurre cuando hay convencimiento de lo que se hace.

"Esta voz que hoy se calla vivirá en nuestros corazones para siempre", apuntó.

Ruiz Sánchez indicó que la gobernadora Rocío Nahle estuvo al pendiente de que el diputado sufrió la agresión y hasta este momento, en qué acudió a una reunión nacional en el estado de Guerrero sobre seguridad, en donde llevó este tema a la presidenta Claudia Sheinbaum y está seguro que este crimen no quedará impune.

La diputada local por el distrito de Zongolica, Dulce Hernández, mencionó que siempre se encontraba a Benito Aguas éste le insistía en trabajar en equipo por esta zona serrana y tenía muchos proyectos y camino por recorrer.

"No está sola señora Paz, no está sola familia, hermanos, estamos con ustedes y no descansarán hasta que haya justicia", expresó.

Al dirigir un mensaje, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, remarcó que tiene que hacerse justicia, en especial porque Benito era un hombre de paz.

Recordó que a través de su trabajo, el diputado estuvo muy pendiente de que se aprobaran las reformas en favor de los pueblos originarios.

También el alcalde Wenceslao Cosme Reyes tuvo palabras de aliento para la familia al recordar al amigo.

El homenaje de cuerpo presente del diputado se llevó a cabo en el parque Juan Moctezuma y Cortés, en donde cientos de zongoliqueños se dieron cita para despedir al funcionario y al amigo.

Al término, el féretro fue llevado a su comunidad natal, Tepenacaxtla en donde será velado este martes y el miércoles se le dará cristiana sepultura.