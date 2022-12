Riesgo del Puente de Metlac, muestra de negligencia de gobiernos: MILPAZ

El riesgo latente que representa el Puente de Metlac para quienes transitan por esa vía es muestra de que en los gobiernos pasados y presentes la negligencia persiste en detrimento de ciudadanos y organizaciones, consideró el representante del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ), Román Vásquez González.





FALTA DE MANTENIMIENTO, DESINTERÉS DE AUTORIDADES

Indicó que para los ciudadanos siempre existe la exigencia y hasta amenaza de aplicar la ley por no cumplir con los requisitos vehiculares, no así para las autoridades, que hasta ahora no cumplen con la garantía de salvaguardar la seguridad de la población en las carreteras.

Señaló que la falta de mantenimiento a las carreteras, los asaltos y otros riesgos que se generan por la falta de interés de las autoridades no son sancionadas y ahí está el ejemplo de lo ocurrido en la Ciudad de México con el Metro, pero son los ciudadanos los que pagan esos errores y omisiones.

PIDEN REFORMAS PARA BRINDAR SEGURIDAD A CIUDADANOS

El luchador social exhortó a los diputados locales y federales a que hagan las reformas necesarias o hagan valer las leyes que ya hay para seguridad de los usuarios y no sólo representen los intereses políticos del gobierno en turno, pues lo que los llevó a la curul fueron los votos de la gente.

Confió en que en el caso concreto de la autopista Puebla-Córdoba no tengan que seguir pasando tragedias como las que se han vivido de asaltos y accidentes para que se ponga atención y se evite un problema mayor.

Cabe recordar que el alcalde Juan Manuel Diez Francos reconoció recientemente que el peso muerto que se genera sobre el Puente de Metlac ante la falta de fluidez del tránsito en esa vía representa un riesgo y podría ocurrir algo como lo que pasó en el Metro de la Ciudad de México.